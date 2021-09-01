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لا يعرف الهزيمة .. أرقام مميزة لـ«البدري» مع المصري

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لا يعرف الهزيمة .. أرقام مميزة لـ«البدري» مع المنتخب المصري لا يعرف الهزيمة .. أرقام مميزة لـ«البدري» مع المصري

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تمكن المصري من تحقيق الفوز على ضيفه الأنجولي بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة، في افتتاحية منافسات دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى 2022 والمقرر إقامته في قطر.

وواصل حسام البدري المدير الفني للفراعنة، سجله الخالي من الهزائم منذ توليه المهمة في سبتمبر من عام 2019.

وخاض البدري 9 لقاءات حتى الآن، حقق الفوز في 6 مواجهات (بتسوانا- ليبريا- توجو- توجو- جزر القمر- أنجولا) وتعادل في 3 (كينيا- جزر القمر- كينيا)، سجل 12 هدفًا واستقبلت شباكه 3.

ويحتل منتخب وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بفارق الأهداف عن ليبيا صاحبة الصدارة.

ويسعى المدرب صاحب الـ61 عاما إلى بلوغ مونديال قطر بعدما حسم تواجده في نسخة 2021 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في الكاميرون خلال العام المقبل.

ويعد حسام البدري من أفضل مدربي الكرة المصرية خلال القرن الـ21 حيث قاد الأهلي للتتويج بعدة بطولات يأتي في مقدمتها دوري أبطال أفريقيا كما خاض عدة تجارب خارجية مميزة أبرزها مع المريخ السوداني حقق خلالها لقب الدوري المحلي.

المصرى اليوم

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