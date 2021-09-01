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البدري يدافع عن مصطفى محمد : «موقفه صعب»

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البدري يدافع عن مصطفى محمد : «موقفه صعب» البدري يدافع عن مصطفى محمد : «موقفه صعب»

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دافع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب الأول، عن مصطفى محمد مهاجم المُعار لصفوف جالاتا سراي التركي، بعد غيابه عن الانضمام لمعسكر الفراعنة لمباراتي أنجولا والجابون بتصفيات 2022.

وقال البدري خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز مصر على أنجولا في مستهل المشوار بتصفيات كأس العالم:«مصطفى موقفه صعب ويواجه ضغوطًا كثيرةً في الوقت الحالي بسبب عقده مع جالاتا سراي ومسألة انتقاله لبوردو الفرنسي».

وتابع:«متفهم تمامًا الظروف التي يتعرض لها مصطفى محمد في الأيام الأخيرة وأعي أن موقفه كان صعبًا».

وانهى تصريحاته:«أشكر أحمد توفيق الذي طلبته قبل المباراة بساعات فقط وقام بقطع أجازته من شرم الشيخ والعودة إلى القاهرة رفقة أسرته بعد إصابة شقيقه أكرم توفيق».

المصرى اليوم

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