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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن المنتخب الوطني لم يظهر بأفضل مستوى له خلال مباراة أنجولا.

وحقق المنتخب الفوز على أنجولا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : «المنتخب ظهر بمستوى سيئ للغاية خلال مباراة أنجولا، وتحديدًا في الشوط الأول»، مضيفًا :«الأداء تحسن بعض الشيء في الشوط الثاني، ولكن هذا ليس هو الأداء الذي ننتظره من لاعبي المنتخب».

وأضاف : «في تلك المباريات الفوز أهم من الأداء، الجهاز الفني كان هدفه الأول تحقيق الفوز، ونجح في تحقيق ذلك بصرف النظر عن الأداء، في ظل الظروف الصعبة التي واجهها المنتخب نتيجة إرهاق اللاعبين وغياب محمد صلاح والنني».