حسام البدري يكشف عن موقف صلاح والنني من المشاركة في مباراة الجابون

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قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إن هناك فرصة كبيرة لمشاركة ثنائي الدوري الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني مع الفراعنة في مباراة الجابون بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره الجابوني في ملعب الأخير الإثنين المقبل.

وغاب الثنائي محمد صلاح ومحمد النني عن مباراة منتخب مصر الليلة أمام نظيره الأنجولي.

وحقق منتخب مصر الأول فوزًا شاقًا على حساب ضيفه الأنجولي بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بمنافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد مجدي أفشة في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة تصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على أنجولا بهدف نظيف بالمشاركة مع نظيره الليبي بنفس عدد النقاط.

وتذيل كل من الجابون وأنجولا المجموعة بلا رصيد من النقاط.