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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الإرهاق أثر على أداء لاعبي المنتخب الوطني خلال مباراة أنجولا.

وفاز المنتخب على أنجولا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : «المنتخب لم يظهر بأفضل مستوى له خلال مباراة أنجولا، وهذا بسبب حالة الإرهاق التي أصابت اللاعبين نتيجة ضغط المباريات في الفترة الماضية في مسابقة الدوري الممتاز».

وأضاف: «غياب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أثر بالسلب على القوة الهجومية للمنتخب، في مباراة أنجولا».