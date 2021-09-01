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مستشار الرئيس: ليس من المتوقع انتهاء «كورونا» بشكل كامل خلال سنوات قريبة

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مستشار الرئيس: ليس من المتوقع انتهاء «كورونا» بشكل كامل خلال سنوات قريبة مستشار الرئيس: ليس من المتوقع انتهاء «كورونا» بشكل كامل خلال سنوات قريبة

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه لن يذهب أي موظف بالجهاز الإداري بالدولة والجهات التعليمية إلى العمل دون الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف تاج الدين، خلال برنامج «يحدث في » المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أنه سيتم تحديد موعد تطبيق ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن تطعيم طلاب المدارس أصبح إلزاميا بناء على تعليمات الرئيس ، مستدركا أنه جار وضع خطة لتنفيذ ذلك الأمر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه ليس من المتوقع انتهاء بشكل كامل خلال سنوات قريبة، مضيفا: «تخطينا الـ200 حالة يوميا وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات في زيادة والإصابات الخطيرة أيضا».

المصرى اليوم

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