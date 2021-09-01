رغم النقص العددي .. فرنسا تتعادل مع البوسنة

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تعادل منتخب فرنسا مع ضيفه البوسنة بنتيجة 1-1 ضمن مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

نجح المونديال الأخيرم في إدراك التعادل سريعا عبر هدف لأنطوان جريزمان بعدما وضع إيدن جيكو الضيوف في المقدمة في الشوط الأول.

ولعب فريق المدرب ديدييه ديشان بعشرة لاعبين بعد طرد جول كوندي بعد تدخل عنيف في بداية الشوط الثاني، ورغم الهيمنة على الكرة لم ينجح المنتخب الفرنسي في اقتناص نقاط المباراة الثلاث في استاد لا مينو في ستراسبورج.

وحافظت فرنسا على سجلها بدون خسارة في أربع مباريات لتتصدر المجموعة بثماني نقاط، متقدمة بفارق أربع نقاط عن أوكرانيا التي تعادلت 2-2 في قازاخستان في وقت سابق اليوم.

وتلتقي فرنسا مع أوكرانيا خارج أرضها يوم السبت المقبل، قبل استضافة فنلندا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب البوسنة، التي تحتل المركز الرابع بنقطتين من ثلاث مباريات، مع قازاخستان يوم الثلاثاء.