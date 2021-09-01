كل يوم تحور جديد لـ«كورونا».. مستشار الرئيس يكشف خطورة «مو»

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، مدى خطورة متحور «مو» الجديد من فيروس كورونا، الذي انتشر في دول عدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال تاج الدين، في حوار مع برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن متحور دلتا الأكثر انتشارا في العالم وأكثر قدرة على الانتشار لكنه أقل في حدة الأعراض.

وأكد تاج الدين أن متحورات كورونا تزداد وكل يوم يظهر تحور جديد، مشددا على أهمية تلقي لقاح كورونا.

وتابع: «معنى زيادة الحالات بهذا الشكل أن مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا.. وهناك تزايد في عدد حالات إصابة كورونا على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة».