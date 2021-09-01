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مستشار الرئيس يكشف علاقة كثرة الفيضانات والحرائق بقيام الساعة ()

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مستشار الرئيس يكشف علاقة كثرة الفيضانات والحرائق بقيام الساعة (فيديو) مستشار الرئيس يكشف علاقة كثرة الفيضانات والحرائق بقيام الساعة ()

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كشف الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، حقيقة علاقة كثرة الفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية بقيام الساعة، قائلًا إن حدوث مثل هذه الكوارث لا علاقة له من قريب أو من بعيد بعلامات قيام الساعة الكبرى.

وقال الأزهري، خلال برنامج «مساء دي إم سي» على فضائية «دي إم سي» الأربعاء، إن اشتداد الحرارة في فصل الصيف وانتشار الصقيع في فصل الشتاء ليس لهما علاقة بقيام الساعة.

وأشار إلى أن تغيير المناخ له علاقة مباشرة بضرورة إعادة الرشد في التعامل مع الموارد الطبيعية والحفاظ على الطبيعة، مستطردًا: «الله موازينه أكبر من تصورنا، ولا يجب على الإنسان أن يشغل نفسه كثيرًا بسبب حدوث مثل هذه الكوارث».

وتابع: «لو فرضًا لهذه الكوارث أو الأزمات علاقة بالساعة، فلا يجب أن ننشغل بها، فالكوارث لا تجري من أجل واحد من الناس، والتفكير الصحيح في التعامل مع هذه الكوارث هو الصلاة والدعاة بالفرج وجبر الخواطر»، مؤكدًا أن التفكير في وجه الحكمة من هذه الكوارث قد يؤدي بالإنسان إلى الإلحاد.

المصرى اليوم

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