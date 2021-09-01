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الإصابات ترتفع وخطيرة.. مستشار الرئيس: دخلت بالفعل الموجة الرابعة لـ«كورونا»

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الإصابات ترتفع وخطيرة.. مستشار الرئيس: مصر دخلت بالفعل الموجة الرابعة لـ«كورونا» الإصابات ترتفع وخطيرة.. مستشار الرئيس: دخلت بالفعل الموجة الرابعة لـ«كورونا»

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، حقيقة دخول في الموجة الرابعة من جائحة كورونا، مؤكدا أن نسبة الإصابات بالفيروس في ارتفاع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف تاج الدين، في حوار مع برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء: «تخطينا الـ200 حالة يوميا وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات في زيادة والإصابات الخطيرة أيضا».

وتابع: «معنى زيادة الحالات بهذا الشكل أن مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا.. وهناك تزايد في عدد حالات إصابة كورونا على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة».

وأكد مستشار رئيس الجمهورية أنه بالرغم من زيادة إصابات كورونا لا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات، متابعا أن الإصابات العائلية بكورونا كثيرة مع بداية الموجة الرابعة.

المصرى اليوم

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