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منتخب البرتغال يهزم أيرلندا بثنائية رونالدو المتأخرة

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منتخب البرتغال يهزم أيرلندا بثنائية رونالدو المتأخرة منتخب البرتغال يهزم أيرلندا بثنائية رونالدو المتأخرة

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تمكن منتخب البرتغال من تحويل تأخره بهدف أمام منافسه الأيرلندي إلى انتصار بهدفين، وذلك في إطار مباريات دور المجموعات من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى 2022.

تقدم الضيوف في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب جون إجان، فيما جاء هدفين أصحاب الأرض عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقائق 89-90+6.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب البرتغال إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 فيما تظل أيرلندا بدون نقاط في المركز قبل الأخير.

المصرى اليوم

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