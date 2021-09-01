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تفتتح مشوار المونديال بالانتصار على أنجولا

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مصر تفتتح مشوار المونديال بالانتصار على أنجولا تفتتح مشوار المونديال بالانتصار على أنجولا

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تمكن منتخب من الفوز على ضيفه أنجولا بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى 2022.

الشوط الأول

شهدت الفترة الأولى عددا من الفرص السهلة المهدرة للمنتخبين كان أبرزها للضيوف في الدقائق العشر الأولى، فيما أضاع حسين الشحات كرة سهلة أمام المرمى من تمريرة مميزة للاعب أحمد سيد زيزو.

وجاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من عركلة تعرض لها الظهير الأيسر محمود أبوالفتوح.

الشوط الثاني

واصل المصري سيطرته على مجريات اللعب مع تنظيم العديد من المحاولات الهجومية التي أسفرت عن فرص سهلة ولكن دون أهداف.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 3 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022، فيما يتذيل منتخب أنجولا الترتيب بدون نقاط.

المصرى اليوم

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