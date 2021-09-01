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ضبط مواطن لإعادة بث قنوات مشفرة مقابل مبالغ مالية بالأميرية

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ضبط مواطن لإعادة بث قنوات مشفرة مقابل مبالغ مالية بالأميرية ضبط مواطن لإعادة بث قنوات مشفرة مقابل مبالغ مالية بالأميرية

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تمكنت مباحث المصنفات، الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إدارة قنوات مشفرة وإعادة بثها مقابل مبالغ مالية بالأميرية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالأميرية، باتخاذ سطح العقار الذي يقطن فيه مكانا لإدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة وإعادة بثها على قاطني منطقة سكنه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعُثر بسطح العقار على 21 جهاز ريسيفر و12 كارت فك شفرة القنوات الفضائية وكابينة توزيع قنوات فضائية وجهاز سويتش.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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