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ضبط مسجل خطر بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالسيدة زينب

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ضبط مسجل خطر بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالسيدة زينب ضبط مسجل خطر بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالسيدة زينب

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بالسيدة زينب بالقاهرة له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها وقيامه بتأسيس مكتب لخدمات رجال الأعمال بدون ترخيص، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى وتقليد الأختام والأكلاشيهات الخاصة بعدد من الجهات الحكومية، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تصعب حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن لقاهرة تم ضبطه، وعُثر بحوزته على أكلاشيه باسم المكتب الخاص به وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وطابعة ألوان ليزر، بفحصه تبين أنه يحوى العديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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