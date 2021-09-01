★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي فنربخشة التركي، أنه يفضل الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وجاءت إجابة أوزيل ردًا على سؤال (صلاح أم محرز؟) خلال ظهوره على أحد الفضائيات العربية.

ويعد محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الأخيرة حيث تمكن من الفوز بجائزة هداف المسابقة في نسختين بالإضافة إلى كونه أفضل لاعب مرة واحدة، وقاد الريدز إلى التتويج بلقب البريميرليج بعد غياب دام لعقود وذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

على الجانب الاخر يبتعد رياض محرز من حيث الأرقام وسجلات الأهداف عن صلاح كما لم يسبق له التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي أو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.