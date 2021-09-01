أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أوزيل: محرز أفضل من صلاح ..

Print
أوزيل: محرز أفضل من صلاح .. فيديو أوزيل: محرز أفضل من صلاح ..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي فنربخشة التركي، أنه يفضل الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وجاءت إجابة أوزيل ردًا على سؤال (صلاح أم محرز؟) خلال ظهوره على أحد الفضائيات العربية.

ويعد محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الأخيرة حيث تمكن من الفوز بجائزة هداف المسابقة في نسختين بالإضافة إلى كونه أفضل لاعب مرة واحدة، وقاد الريدز إلى التتويج بلقب البريميرليج بعد غياب دام لعقود وذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

على الجانب الاخر يبتعد رياض محرز من حيث الأرقام وسجلات الأهداف عن صلاح كما لم يسبق له التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي أو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

احتيال زوج .. سلمى أنجبت طفلين واكتشفت أن قسيمة الزواج مزيفة (فيديو)

احتيال زوج .. سلمى أنجبت طفلين واكتشفت أن قسيمة الزواج مزيفة (فيديو)

سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو)

سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو)

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية