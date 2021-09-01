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"الصحة العالمية" تراقب سلالة "مو" الجديدة لكوفيد 19

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"الصحة العالمية" تراقب سلالة "مو" الجديدة لكوفيد 19 "الصحة العالمية" تراقب سلالة "مو" الجديدة لكوفيد 19
قالت: طفراتها تمكّنها من تجنب الأجسام المضادة بالأشخاص المحصنين

صنّفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، سلالة جديدة من تسمى "مو" التي اُكتشِفَت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي، على أنها "متغير مثير للاهتمام".

وقالت في تقريرها الوبائي الأسبوعي حول كوفيد - 19: "إن هناك مؤشرات على أن طفرات السلالة "مو" تمكّنها من تجنب الأجسام المضادة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم أو تعافيهم بشكل أفضل من المتغيرات الأخرى".

وأوضحت أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات حول المتغير المعروف أيضاً باسم بي 621.1؛ لإثبات أنه أكثر عدوى أو أكثر مقاومة للقاحات.

يشار إلى أن هناك حتى الآن خمس "سلالات ذات أهمية" تراقبها منظمة الصحة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك أربع "سلالات مثيرة للقلق"، بما في ذلك السلالة "دلتا" شديدة العدوى التي سادت في جميع أنحاء العالم.

وكتبت منظمة الصحة العالمية أنه جرى اكتشاف "مو" في بعض البلدان في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وتبلغ نسبة السلالة على مستوى العالم 1ر0 % فقط، وفقاً للتقديرات الحالية. ومع ذلك، تبلغ نسبتها في كولومبيا 38% وفي الإكوادور 13% والنسبة مستمرة في الزيادة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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