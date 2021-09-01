نتائج تصفيات المنافسات الصباحية لليوم الأول من بطولة العالم للدراجات

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أسفرت نتائج المنافسات الصباحية لليوم الاول لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاءت نتائج تصفيات الفترة الصباحية لليوم الأول كالتالي:

أقيمت في الفترة الصباحية اليوم تصفيات المطاردة الفرقية سيدات ، التي أقيمت من 6 فرق تتأهل للدور الأول وفقا للترتيب الزمني والذي جاء كالتالي : روسيا مركز أول ، ألمانيا مركز ثاني ، فرنسا مركز ثالث ، بولندا مركز رابع ، بيلاروسيا مركز خامس ، كازاخستان سادس .

ومن المقرر ان تقام منافسات الدور الأول من هذه المسابقة غدا في الفترة المسائية كالتالي : بيلاروسيا تسابق كازاخستان ، ألمانيا تسابق فرنسا و روسيا تسابق بولندا

——————

إيطاليا تتصدر المطاردة الفرقية رجال

وعلى مستوى تصفيات الاسكراتش سيدات والتي أقيمت على تصفيتين تأهل من خلالهما أفضل 10 لاعبات وفقا للترتيب الزمني، فقد جاءت النتائج كالتالي : الروسية فاليريا فالجونين في المركز الأول ، الأمريكية كيا شاميد في المركز الثاني ، البولندية ماجا تراكا في المركز الثالث ، الإيطالية فالنتينا باسيلكو في المركز الرابع ، البيلا روسية الينا كاروتكينا في المركز الخامس ، البلجيكية ماريث فانوف في المركز السادس، الكازاخستانية كارينا عبد الرخمنوفا في المركز السابع ، والمكسيكية كارمن فلوريس في المركز الثامن ، اوري باش في المركز التاسع و السويسرية جانيس ستيتلر في المركز العاشر . وشاركت في هذا السباق لاعبتنا حبيبة عليوة وإحتلت المركز الحادي عشر بفارق ضئيل عن آخر المتأهلات. وشهدت التصفية الأولى من السباق تصادم خفيف بين لاعبتي أوغندا ونيجيريا ولم تحدث إصابات وأكملتا السباق.

ويقام نهائي هذا السباق مساء اليوم عقب حفل افتتاح البطولة مباشرة.