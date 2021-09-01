حمادة أنور يكشف كواليس فشل انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي

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كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن كواليس فشل انتقال مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف جالاتا سراي التركي، إلى نادي بوردو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز. :«مصطفى محمد إعارة إلى نادي جالاتا سراي حتى نهاية الموسم الجاري، وإذا كان النادي التركي يرغب في شراء اللاعب بشكل نهائي فعليه أن يخطر الزمالك عن طريق الميل قبل شهر ديسمبر المقبل».

وأضاف:«جالاتا سراي، كان يرغب في إعارة مصطفى محمد، إلى نادي بوردو، وهذا لا يجوز وفقًا للوائح الاتحاد الدولي (فيفا)، لأن النادي التركي لا يملك خدمات اللاعب».

واوضح :«نادي جالاتا سراي، كان يرغب في الحصول على موافقة الزمالك بأن اللاعب أصبح ملكه، ثم تتم إعارته لبوردو، وذلك دون أن يخطر الزمالك على الميل وأن يدفع الـ4 ملايين دولار، قيمة تفعيل بند الشراء».