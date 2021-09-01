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ضبط شخصين ينظمان مؤتمرات وهمية لبيع «الشهادات الفخرية المضروبة»

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ضبط شخصين ينظمان مؤتمرات وهمية لبيع «الشهادات الفخرية المضروبة» ضبط شخصين ينظمان مؤتمرات وهمية لبيع «الشهادات الفخرية المضروبة»

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب مؤسسة وهمية وآخر صاحب شركة للإنتاج الإعلامي لاشتراكهما في تنظيم مؤتمرات لمنح شهادات فخرية وشهادات تقدير مزورة بمقابل مادي.

ورصدت متابعة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود منشورات ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بإقامة مهرجان دولي مزمع إقامته برعاية مؤسسات الدولة، على حد إدعاء المسؤول عن ذلك المهرجان صاحب مؤسسة وهمية.

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات أسفرت جهود البحث أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص، بمحافظة البحيرة له معلومات جنائية، وأنه يقوم بالإدعاء بحصوله على شهادة دكتوراة على غير الحقيقة وأنه صاحب مؤسسة إبداعية في تقوم بتكريم الشخصيات المؤثرة ومنحهم شهادات فخرية وكذا شهادات تقدير مزورة لأى شخص يطلب ذلك بمقابل مادى حيث يتم منح شهادات الدكتوراة الفخرية وشهادات تقدير بمقابل مادي، كما تبين قيام المذكور بإقامة مهرجانات بذات المضمون في سنوات سابقة وقام بإستضافة عدد من المشاهير لإضفاء حالة من الزخم الإعلامي والقانوني على تلك المهرجانات بالإشتراك مع أحد الأشخاص مالك شركة للإنتاج الإعلامى، وذلك مقابل تحصل الأخير على مقابل مادى كبير.

وعقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم الأول صاحب المؤسسة الوهمية، وعُثر بحوزته على لوحات لإعلان عن حفل تكريم وأعلام دول ومؤسسات مختلفة وشهادات شكر وتقدير ودكتوراة فخرية وكمية من شعار المؤسسة وبروتوكولات تعاون للمؤسسة وأحد المراكز الثقافية مع العديد من الجهات، خلافاً للحقيقة، ودفتر إيصالات إستلام نقدية لإحدى الشركات، وأغلفة بإسم المؤسسة وكارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات وجهاز كمبيوتر وطابعة وهاتف محمول.

ومن خلال تكثيف الجهود وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أمكن تحديد صاحب شركة الإنتاج الإعلامي الذي يستعين به المتهم في إقامة المهرجانات مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على جهاز كمبيوتر و3 هارد ديسك داخلى وخارجى، وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة بحوزتهما تبين أنها تحوي مراسلات بين المتهم الأول وصاحب أحد المراكز الثقافية بإحدى الدول تتضمن طلب المتهم من صاحب المركز المشاركة في المهرجان المزمع إقامته، وكذا طلب الحصول على العضوية بالمركز بمقابل مادى، وبناءً عليه قام بإصطناع شهادة تفيد أن المؤتمر المزمع إقامته سوف يكون تحت رعاية المركز على خلاف الحقيقة.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، واتُخذت الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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