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بطولة كأس السفير الكوري في القاهرة الـ 14 للتايكوندو «أون لاين»

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بطولة كأس السفير الكوري في القاهرة الـ 14 للتايكوندو «أون لاين» بطولة كأس السفير الكوري في القاهرة الـ 14 للتايكوندو «أون لاين»

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أعلن المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع الاتحاد المصري للتايكوندو، تنظيم بطولة كأس السفير الكوري الـ 14 للتايكوندو- عروض البومزات.

وتهدف البطولة التي سيتم تنظيمها اونلاين بسبب إلى تعزيز التايكوندو وتحفيز كافة لاعبي التايكوندو في .

ومن المقرر أن يتأهل الفائزين في بطولة السفير للمشاركة في النهائيات المقررة أونلاين في كوريا الجنوبية.

ويدعو المركز كافة لاعبي التايكوندو لتقديم طلبات المشاركة في البطولة وفق الشروط الواردة في الاستمارات المتاحة على الموقع الإلكتروني للمركز وموقع اتحاد التايكوندو وذلك حتى ٧ سبتمبر الجاري

المصرى اليوم

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