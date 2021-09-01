بطولة كأس السفير الكوري في القاهرة الـ 14 للتايكوندو «أون لاين»

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أعلن المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع الاتحاد المصري للتايكوندو، تنظيم بطولة كأس السفير الكوري الـ 14 للتايكوندو- عروض البومزات.

وتهدف البطولة التي سيتم تنظيمها اونلاين بسبب فيروس كورونا إلى تعزيز رياضة التايكوندو وتحفيز كافة لاعبي التايكوندو في مصر.

ومن المقرر أن يتأهل الفائزين في بطولة السفير للمشاركة في النهائيات المقررة أونلاين في كوريا الجنوبية.

ويدعو المركز كافة لاعبي التايكوندو لتقديم طلبات المشاركة في البطولة وفق الشروط الواردة في الاستمارات المتاحة على الموقع الإلكتروني للمركز وموقع اتحاد التايكوندو وذلك حتى ٧ سبتمبر الجاري