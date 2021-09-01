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قال الكابتن أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق: «إن موقف اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا خلال احتفالية تسليم درع الدوري كان عايز يفرح لأنه راجل سنة كبر وعايز يفرح وعايز يجيب ولاده وزوجات اللاعبين واللاعبين خارج القائمة ودا محصلش من البداية»، مضيفًا: «السبب الأول في المشكلة مش اللاعب لأن شيكابالا في الأول مغلطش، لكن في النهاية أي كان أسلوبه أنا محبش أنه يتكلم».

وأضاف «صالح» في حواره لبرنامج «البريمو» على فضائية «TeN»، أن المنظمين ورئيس الاتحاد هم من أعلنوا إغلاق الباب الحديد، موضحًا أن الاحتفالية غاب عنها التنظيم وهي سقطة غير طبيعية، أن يكون هناك نادي يحصل على الدوري العام بعد كمية التوقفات والمشكلات التي حدثت في العام الماضي.

وتابع: «اتحاد الكرة قتل فرحة الزمالك بدرع الدوري بعد سنوات طويلة، ولادي عايز ادخلهم عشان أفرح معاهم ومفيش جماهير عشان اعمل ضغط، بنشوف الناس كلها في اوروبا وصلاح وأولاده ايه المشكلة مفهمتهاش، وشيكابالا غلطه في الآخر مش في الأول وكان رد فعل وليس الفعل».