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وزير الخارجية الايراني : هناك ضرورة لعودة أوروبا والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي

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وزير الخارجية الايراني : هناك ضرورة لعودة أوروبا والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وزير الخارجية الايراني : هناك ضرورة لعودة أوروبا والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي

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قال وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، هناك ضرورة لعودة أوروبا والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وقال أن إيران ستشارك في مفاوضات تكون لها نتائج ملموسة في ضمان حقوق ومصالح الشعب، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

واكد امير عبداللهيان أن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الوضع الحالي بسبب انسحابها غير القانوني من الاتفاق النووي وفرضها اجراءات حظر قاسية على الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن الأزمات الإقليمية هي نتيجة السياسات التدخلية للقوى الأجنبية، وان السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة تعطي الأولوية للعلاقات مع الجيران

كما ناقش وزيرا خارجية إيران وفرنسا التطورات في أفغانستان وشددا على ضرورة التعاون لتشجيع جميع الأطراف على تشكيل حكومة شاملة من أجل ضمان الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة. واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات بين البلدين حول القضايا المذكورة .

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