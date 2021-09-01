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تجرى بجدة التاريخية أعمال تنفيذ مشروع تطوير ساحة الذهب التي تتضمن رصف وإنارة الشارع ووضع معايير لتحسين الواجهات التاريخية والبيئة العمرانية وربط شمال المنطقة بجنوبها مع تشجيع المحافظة على المباني التراثية.

ويستمر إغلاق شارع الذهب بجدة التاريخية لأعمال التطوير، حيث وجهت الأمانة وإدارة المرور الحركة المرورية بالمنطقة باستخدام الطرق البديلة إلى يوم الأربعاء 5/4/1443.

عمل مشترك

وصنفت منطقة البلد كواحدة من أهم المناطق التاريخية العالمية من قِبل منظمة اليونسكو عام 2014، وتقع المنطقة في قلب جدة وتضم أكثر من 650 مبنى تاريخيًا يعود تاريخها لمئات السنين.

ويعد مشروع تطوير ساحة الذهب أحد مشاريع تطوير جدة التاريخية التي تعمل على إستراتيجية العمل المشترك بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون القروية والبلدية، ممثلة في أمانة محافظة جدة للمحافظة على التراث العمراني في المنطقة التاريخية.

قصص موثقة

وبدأ برنامج تطوير جدة التاريخية في توثيق قصص تاريخية لـ 25 مطعمًا تراثيًا تتفاوت أعمارها بين 50 و 170 سنة، حيث وضع البرنامج خطةً لتحسين واجهات المطاعم وتعزيز قدراتها الاستيعابية، مع الحفاظ على الصورة الذهنية التاريخية المعروفة عنها.