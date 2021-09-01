498 مخالفا للأمن البيئي في 31 يوما

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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 493 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أغسطس الماضي.

وتصدرت مخالفة بيع الحطب المحلي قائمة المخالفات، حيث تمكن الأمن البيئي من الإطاحة بـ230 مخالفا بحوزتهم 369 مترا مكعبا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية، وضبط مستودع للتخزين في مدينة جدة، تلتها مخالفة الرعي بضبط 121 مواطنا مخالفا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي 3372 رأسا من الإبل و4545 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي بعدد من مناطق المملكة.

نقل التربة

جاءت مخالفة نقل التربة وتجريفها ثالثا، حيث ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 91 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم 54 معدة للحفر والتجريف، لنقلهم الرمال وتجريفهم التربة دون تصريح، تلتها مخالفة إشعال النار، إذ تم إيقاف 41 مخالفا، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني في السودة، وتوقيع غرامة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة التي تصل إلى 3000 ريال.

صيد وذخائر

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة، لعرضهم كائنات فطرية برية في مواقع التواصل الاجتماعي بغرض البيع في مدينة الرياض، وضبط 500 طائر داخل مصيدة، وتصل غرامة ذلك إلى 20 ألف ريال.

كذلك ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة، لصيدهم كائنا فطريا (ظبي الريم) في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية بغرض الصيد المخالف، وكان بحوزتهم كائن فطري مصيد وسلاح ناري وبندقية هوائية، بالإضافة إلى أدوات صيد وذخائر. وتوقع غرامة تبلغ 25 ألف ريال للكائن الواحد، وتصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مخالفين اثنين في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وضبط 43 طائرا مصيدا وبندقيتين هوائيتين، وتوقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.

المخالفات

1- الرعي

121 مخالفا

3372 رأسا من الإبل

4545 رأسا من الأغنام

2- نقل التربة وتجريفها

91 مخالفا

54 معدة

3- بيع الحطب المحلي

230 مخالفا

369 مترا مكعبا

4- الصيد

8 مخالفين

كائن فطري مصيد

سلاح ناري

بندقية هوائية

أدوات صيد وذخائر

5- بيع كائنات فطرية

2 مخالف

500 طائر داخل مصيدة

العقوبة 20 ألف ريال

6- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها

41 مخالفا

العقوبة 3000 ريال