أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

اعتماد نماذج أعمال الإصلاحات على السفن

Print
اعتماد نماذج أعمال الإصلاحات على السفن اعتماد نماذج أعمال الإصلاحات على السفن
وجهت الهيئة العامة للموانئ تعميمًا لمدراء عموم الموانئ والوكلاء البحريين بشأن اعتماد نماذج أعمال الإصلاحات على السفن، حيث أقرت تعليمات عدة للسلامة التي يجب اتخاذها من قبل مقدم الطلب، والشروط التي يجب اتخاذها من قبله.

تعليمات السلامة

- يجب على مراقب العمل أن يكون على دراية تامة ومعرفة باستخدام معدات مكافحة الحرائق.

- تأمين التجهيزات الثابتة حول الموقع والمواد التي قد تتعرض للاشتعال بوسائل حماية آمنة.

- إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن موقع اللحام ما لا يقل عن 12 مترًا.

- توفير طفايات الحريق المناسبة قبل بدء اللحام (تحدد من قبل ضابط السلامة بالميناء).

- يجب إجراء أعمال اللحام على منصات مخصصة لذلك بعيدًا عن البضائع.

- توفير التهوية الكافية أثناء اللحام في الأماكن المغلقة.

- يتم إلغاء التصريح وفرض الغرامة إذا لم يتم الالتزام بجميع متطلبات السلامة.

شروط مقدم الطلب

- تصريح قبل البدء في أعمال الصيانة.

- التأكد من عزل الطاقة لضمان عدم تشغيلها قبل أعمال الصيانة.

- توفير قطع الغيار المناسبة للصيانة.

- تأمين التجهيزات الثابتة حول الموقع والمواد التي قد تتعرض للاشتعال.

- توفير التهوية الكافية أثناء العمل في الأماكن المغلقة.

- التأكد من سرعة الرياح إذا كان موقع صيانة مكشوفا لتفادي الأضرار.

- إلغاء التصريح وفرض مخالفة في حال عدم الالتزام بمتطلبات السلامة أو استخدام التصريح في موقع آخر.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم

عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين

عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين

تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني

تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين