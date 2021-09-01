اعتماد نماذج أعمال الإصلاحات على السفن

تعليمات السلامة
- يجب على مراقب العمل أن يكون على دراية تامة ومعرفة باستخدام معدات مكافحة الحرائق.
- تأمين التجهيزات الثابتة حول الموقع والمواد التي قد تتعرض للاشتعال بوسائل حماية آمنة.
- إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن موقع اللحام ما لا يقل عن 12 مترًا.
- توفير طفايات الحريق المناسبة قبل بدء اللحام (تحدد من قبل ضابط السلامة بالميناء).
- يجب إجراء أعمال اللحام على منصات مخصصة لذلك بعيدًا عن البضائع.
- توفير التهوية الكافية أثناء اللحام في الأماكن المغلقة.
- يتم إلغاء التصريح وفرض الغرامة إذا لم يتم الالتزام بجميع متطلبات السلامة.
شروط مقدم الطلب
- تصريح قبل البدء في أعمال الصيانة.
- التأكد من عزل الطاقة لضمان عدم تشغيلها قبل أعمال الصيانة.
- توفير قطع الغيار المناسبة للصيانة.
- تأمين التجهيزات الثابتة حول الموقع والمواد التي قد تتعرض للاشتعال.
- توفير التهوية الكافية أثناء العمل في الأماكن المغلقة.
- التأكد من سرعة الرياح إذا كان موقع صيانة مكشوفا لتفادي الأضرار.
- إلغاء التصريح وفرض مخالفة في حال عدم الالتزام بمتطلبات السلامة أو استخدام التصريح في موقع آخر.