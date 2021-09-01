أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

6 آلاف دراجة مخالفة في المناطق

Print
6 آلاف دراجة مخالفة في المناطق 6 آلاف دراجة مخالفة في المناطق
ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 6085 آلية مخالفة، خلال أغسطس الماضي، وذلك في سياق الحملة الميدانية التي أطلقتها الإدارة، لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

تنص المادة الرابعة من نظام المرور على أنه يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.

مخالفات الدراجات

قيادة الدراجة دون رخصة سير

عدم ارتداء قائدي الدراجات ومرافقيهم خوذة الرأس

استعانة سائقي الدراجات الآلية والعادية بغيرها من المركبات في جر دراجاتهم

عدم تجهيز الدراجة العادية بالأنوار النظامية

سير الدراجات جنبا إلى جنب في غير حالات التجاوز

عدم التزام الدراجات بأقصى يمين الطريق المَعبد

نقل بضائع يزيد وزنها على 25 كيلو جراما على الدراجات العادية المجهزة بسلة


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم

عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين

عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين

تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني

تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين