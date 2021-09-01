أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

سبل تطلق المجموعة الثالثة لطوابع الخط العربي

Print
سبل تطلق المجموعة الثالثة لطوابع الخط العربي سبل تطلق المجموعة الثالثة لطوابع الخط العربي
أطلقت مؤسسة البريد السعودي «سبل» المجموعة الثالثة من الطوابع التذكارية بمناسبة مبادرة «عام الخط العربي»، والتي تم طرح المجموعتين الأولى والثانية منها في وقت سابق. وتعد المجموعة الثالثة احتفالاً بهذه المناسبة، حيث ضمت المجموعة أربعة طوابع من فئة «ثلاثة ريالات»، تجسد هوية مبادرة «عام الخط العربي»، والتي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرا سعياً لتعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع، من خلال تصاميم تحتوي على شعار المبادرة، وتعكس هويتها وأهدافها الرامية إلى الاحتفاء بالخط العربي بوصفه أيقونة ثقافية عالمية مهمة، ووعاءً حاوياً لكنوز الثقافة العربية على مر تاريخها.

وتصدر مؤسسة البريد السعودي «سبل» الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى، على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم

عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين

عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين

تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني

تنسيق سعودي نيجيري يحبط تهريب مخدرات للسعودية أرسلها حزب الله اللبناني

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين