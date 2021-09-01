محافظ شقراء وقيادات التعليم يزورون ثانوية الملك عبدالله ومتوسطة اليرموك

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للاطمئنان على العودة الحضورية الآمنة ولقاء الكادر التعليمي والطلاب

قام محافظ شقراء عادل البواردي ومدير التعليم بشقراء الدكتور إبراهيم الحسن وعدد من قيادات التعليم بزيارة لثانوية الملك عبدالله ومتوسطة اليرموك للاطلاع على الاستعدادات الدراسية والاطمئنان على سير العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد .

وبدأت الجولة بزيارة لثانوية الملك عبدالله ، حيث استقبل مدير المدرسة سعد الحافي ، المحافظ والقيادات التعليمية واطلعهم على خطة الاستعداد للعام الدراسي، وتطبيق البروتوكولات و الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة ( وقاية ) ، وشاهد الجميع آلية متابعة حالة التحصين للطلاب ومنسوبي المدرسة المتاحة لدى مديري المدارس من خلال تطبيق توكلنا، وبيّن ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله - من حرص للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم، وسلامة أبنائها و بناتها الطلاب و الطالبات، مشيداً بجهود وزارة التعليم بالتكامل مع وزارة الصحة وقطاعات الدولة المعنية في تهيئة كافة متطلبات الدراسة الحضورية الآمنة.

ثم توجه الجميع إلى الفصول الدراسية ، وشاركوا الطلاب يومهم الدراسي، واطمأنوا على سلامتهم ، ومدى حرصهم على العودة الحضورية حيث أبدى الطلاب سعادتهم بالدراسة الحضورية وفق الإجراءات الاحترازية.

بعد ذلك قام الجميع بزيارة لمتوسطة اليرموك حيث كان في استقبالهم مدير المدرسة سهول العتيبي ، وأطلعهم على خطة الاستعداد للعام الدراسي، و ما تقوم به المدرسة من إجراءات لتحقيق سلامة الطلاب أثناء دخولهم للمدرسة وداخل الصفوف الدراسية ، ونسب المحصنين من الطلاب ومنسوبي المدرسة.

ثم توجه الجميع للصفوف الدراسية وشارك محافظ شقراء الطلاب في بعض الحصص ، وأعجب بحماسهم وشوقهم للدراسة الحضورية ، وقدم شكره للكادر التعليمي والإداري في المدرستين .

وقد شارك في الجولة المساعد للشؤون المدرسية الدكتور عادل بن منير الزايدي و رئيس الإشراف التربوي مرزوق الثبيتي.