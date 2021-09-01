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متقدماً بنسبة كبيرة على هدف كورنادو

فاز الهدف الثاني للمحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر بمرمى التعاون بجائزة أجمل هدف في الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

وسجل حمدالله هدفين من أهداف فريقه الثلاثة في اللقاء الذي انتهى لمصلحة النصر (3-1) إذ تمكن من تسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء ومن خلاله منح فريقه التقدم عند الدقيقة (90+8) فيما سجل أجمل أهداف الجولة في الدقيقة (14) من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ووفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد حصل هدف عبدالرزاق حمدالله على اختيار الجماهير كأفضل هدف من خلال الاستطلاع الذي أجراه لاختيار أجمل أهداف الجولة.

وحصل هدف المحترف المغربي الثاني الذي سجله بمرمى التعاون على غالبية الأصوات بمجموع وصل إلى 59،5% من أصوات المصوتين في الاستفتاء والبالغ عددهم (403,913) صوتاً، متقدماً بنسبة كبيرة على هدف البرازيلي إيغور كورنادو لاعب الاتحاد بمرمى الفيصلي والذي حل ثانياً بنسبة وصلت 38،9% من الأصوات، فيما حل هدف البرازيلي إسماعيل سيلفا لاعب الفيصلي على المرتبة الثالثة بنسبة 1،6% من الأصوات.