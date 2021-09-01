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انتهى الشوط الأول من مباراة مصر ضد أنجولا في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

شهدت الفترة الاولى عدد من الفرص السهلة المهدرة للمنتخبين كان أبرزها للضيوف في الدقائق العشرة الأولى، فيما أضاع حسين الشحات كرة سهلة أمام المرمى من تمريرة مميزة للاعب أحمد سيد زيزو.

وجاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من عركلة تعرضها لها الظهير الأيسر محمود أبوالفتوح.