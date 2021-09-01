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انخفض سعر الذهب محليا في مصر، مساء الأربعاء، 1 سبتمبر 2021 في استجابة لتراجع أسعار الذهب عالميا والتى تراجعت بسبب ترقب المستثمرين لصدور بيانات الوظائف الأمريكية والذى سيوضح مدى تحسن وضع الاقتصاد من عدمه وبالتالى اتجاه الاتحادى الفيدرالى لتقليص الدعم بنهاية العام أم لا .

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الأربعاء، تراجعا طفيفا في أسعار الذهب بقيمة 2 جنيه، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراط بين 900 و902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا في مصر بين 789 و790 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بين 676 و677 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6328 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا في جلسة تداول الولايات المتحدة حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر، بنسبة 0.18%، وقد يجد الذهب الدعم عند 1781.30 دولارا للأوقية ونقاط المقاومة عند 1820.50 دولارا للأوقية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير 801.95 جنيه، وسجلت الاوقية «الأونصة»، 1،814.91 $ .

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