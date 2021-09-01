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هاني شاكر يكشف تفاصيل إيقاف حسن شاكوش ورضا البحراوي

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هاني شاكر يكشف تفاصيل إيقاف حسن شاكوش ورضا البحراوي هاني شاكر يكشف تفاصيل إيقاف حسن شاكوش ورضا البحراوي

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كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، التفاصيل المتعلقة بقرار النقابة حول وقف كل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، بعد المشادة التي حدثت بينهما خلال إحدى حفلات المهرجانات بمنطقة الساحل الشمالي.

وقال «شاكر» في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» الأربعاء: «لازم الفنان يحترم جمهوره، ولكن ما حدث بين شاكوش والبحراوي والمشادة أمام الجمهور هو أمر متدني وفجأة ابص ألاقي المسارح تحولت إلى ساحات للاشتباكات والمشادات».

وأضاف: «النقابة قررت وقف شاكوش والبحراوي لمدة شهر بسبب التدني الأخلاقي في الخلافات بينهما وتدني مستوى الحوار بينهما، وكان لابد من توقيع عقوبة لدرعهما، وفي حالة قاما بالغناء قبل انتهاء فترة العقوبة أثناء الشهر، قد يكون هناك عقوبة رادعة ضدهما تصل إلى الشطب».

وتابع: «كل واحد بيعمل ده قدام الناس وهو لا يتحمل ومش خايف من اللي بيقوله أو رد الفعل الذي سيحدث وهذا كارثة أخرى»، مشيرًا إلى أن شاكوش والبحراوي منتسبان إلى نقابة المهن الموسيقية ويعملان بناء على تصاريح مؤقتة.

واستطرد: «الحفلات الغنائية بمنطقة الساحل الشمالي خرجت عن المعقول والمنطق، إصرار الطبقات الراقية في الساحل على نوعية حفلات المهرجانات علامة استفهام كبيرة».

وأكد هاني شاكر على أنه لن يكون هناك إنسان إلا من خلال الفن الراقي وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح ، لافتًا إلى أنه سيتم الترتيب مع المتحدة للخدمات الإعلامية على إحياء حفلات فنية واكتشاف المواهب في المحافظات خلال الفترة القادمة.

المصرى اليوم

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