«طفرة غير مسبوقة»..أستاذ طرق يكشف أهمية القطار الكهربائي

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قال الدكتور عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة بني سويف، إن ما يحدث في مصر هي طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر كله، حيث إعادة صياغة الدولة المصرية الحديثة بمفاهيم عصرية ومتطورة، تجعل الدولة المصرية لها السبق والريادة في كافة المجالات.

وأضاف «عبدالله» في مداخلة هاتفية لفضائية «TeN» اليوم الأربعاء، أنه يتم إعادة رسم خريطة الدولة المصرية بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والتوجيه بمشاركة كافة أبناء الدولة المصرية من خلال مشروعات قومية ضخمة تتم على كل شبر في مصر بعدالة تامة تحدث.

وتابع، أن مشروعات القطار الكهربائي من خلال السكك الحديد الكهربائية وهو النقل الأخضر من خلال وسائل نقل صديقة للبيئة، كما أن القطار الكهربائي الخفيف، والذي جاءت عرباته لميناء الإسكندرية بالأمس، يبدأ محطاته من منطقة السلام من محطة عدلي منصور وهي محطة تبادلية مع أكثر من وسيلة انتقال، ويمتد مرحلته الأولى بطول 70 كيلو متر بـ 12 محطة ويصل لمدينة العاشر من رمضان عبورًا بمدينة المستقبل والعبور والشروق وهيليوبلس الجديدة وصولًا للعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

وأردف، أستاذ الطرق بكلية جامعة بني سويف، أنه تم زيادة طول الخط ليصل لـ 103.3 كيلو متر ليصل داخل مدينة العاشر من رمضان وداخل العاصمة الإدارية ب19 محطة.