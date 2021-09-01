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نقابات العمال العرب: أصبحت متواجدة على الساحة الدولية بصورة قوية للغاية

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نقابات العمال العرب: مصر أصبحت متواجدة على الساحة الدولية بصورة قوية للغاية نقابات العمال العرب: أصبحت متواجدة على الساحة الدولية بصورة قوية للغاية

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قال محمد عبدالعزيز جبران، الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، إنه يمثل في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وهذا دليل على أن مصر ترجع إلى قوتها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح ، معقبًا: «مصر أصبحت متواجدة على الساحة الدولية بصورة قوية للغاية».

وتابع «جبران»، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن عدد الدول العربية في الاتحاد الدولي للنقابات قليل جدًا بالمقارنة لعدد الدول العربية، ولذلك هناك ضرورة لتوحد الدول العربية لتنسيق المواقف، والعمل على إعادة الدول العربية للاتحاد، ومن ثم الانطلاق إلى العالمية، لإحداث تأثير عالمي، والدفاع عن العمال.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لإنكار الذات، والعمل على صياغة دستور جديد للاتحاد نقابات العمال، بما يتوفق على العصر الحديث، وهذا من شانه أن يتطلب جولات وجهد كبير جدًا.

المصرى اليوم

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