محمود معروف عن مطالبة عبدالله السعيد بـ25 مليون جنيه للإنضمام للزمالك: «شر البلية ما يضحك»

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قال الكابتن محمود معروف، الناقد الرياضي، إن كأس عالم في عام 1990 كان له مذاق خاص، خاصة أن الكابتن الجوهري قدم المنتخب المصري بشكل جيد للغاية، مضيفًا أن فرصة مصر للتأهل لكأس العالم جيدة للغاية في ظل وجود مدرب مصري كبيرة، معقبًا: «أنا متفائل في ظل وجود الكابتن حسام البدري، هيحقق لنا الفوز دون الاستهتار بالمنافس»

وتابع «معروف»، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن الأهلي قام بشراء 20 لاعبًا جديدًا، معقبًا: «مش عارف الأهلي هيودي اللاعيبية اللي عنده فين، والزمالك يسعى للحصول على اللاعب عمر كمال عبدالواحد، وهذا قد يشكل إضافة».

وأضاف أن الكابتن عبدالله السعيد يصل عمره 37 عامًا، وإذا أنضم للزمالك فقد يحدث فارق لمدة عام واحد فقط، معقبًا: «يضيف للزمالك عام واحد، وعليه أن يعتزل»، وعن مطالبته بـ 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، قال: «أنا بليد في الحساب هو الـ 25 مليون أكتر من الـ100 الف، شر البلية ما يضحك»