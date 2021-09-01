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«طالبان»: الأولوية للحل السلمي الشامل لمشكلة بنجشير

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«طالبان»: الأولوية للحل السلمي الشامل لمشكلة بنجشير «طالبان»: الأولوية للحل السلمي الشامل لمشكلة بنجشير

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نفى الناطق باسم المكتب السياسي لحركة «طالبان» محمد نعيم نية الحركة الاستيلاء على ولاية بنجشير، الولاية الأفغانية الوحيدة غير الخاضعة لـ«طالبان»، مؤكدا تفضيل الحركة الحل السلمي.

وفي تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية نفى نعيم ما وصفه بتحريف التعليق الذي أصدره سابقا اليوم أحد القياديين في الحركة بشأن المفاوضات الجارية بين «طالبان» ومعارضيها من أنصار «جبهة المقاومة الوطنية» في بنجشير.

وأشار نعيم بهذا الصدد إلى أن القيادي لم يتحدث عن نية الحركة الدخول إلى الولاية بالقوة «بل قال إننا حاولنا التوصل إلى اتفاق مرارا لكن الحوار لم يفض إلى أي نتائج حتى الآن ولا تزال هناك بعض المشاكل».

وأضاف: «في الوقت نفسه نريد حل المشكلة عبر الحوار وهو موقفنا. نريد حل المشكلة والأولوية هي للتسوية السلمية».

وأوضح نعيم أن «طالبان» تريد من أهالي ولاية بنجشير أن يطردوا «مسببي المشاكل».

أما مقترح إقامة منطقة آمنة في الولاية ذات الغالبية الطاجيكية والتي تقع شمالي العاصمة كابول، فوصفه نعيم بـ«غير المجدي».

المصرى اليوم

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