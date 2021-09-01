هاني شاكر: «مغنو المهرجانات يتباهون بجهلهم.. مش عارف الفن هيوصل لفين بعد كده»

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انتقد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حفلات الساحل الشمالي، قائلا: «ما يحدث في الساحل الآن لا يصدقه عقل.. حفلات الساحل خرجت عن المعقول والمنطق».

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»: «عند مقارنة حفلات الساحل بحفلات القلعة أشعر بحالة استغراب.. رواد الساحل يساهمون في نشر أغاني المهرجانات».

وأضاف: «مغنو المهرجانات يتباهون بجهلهم.. مش عارف الفن هيوصل لفين بعد كده».

وأشار إلى أن إصرار الطبقات الراقية في الساحل الشمالي على نوعية حفلات المهرجانات علامة استفهام كبيرة بالنسبة له.