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هاني شاكر: «مغنو المهرجانات يتباهون بجهلهم.. مش عارف الفن هيوصل لفين بعد كده»

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هاني شاكر: «مغنو المهرجانات يتباهون بجهلهم.. مش عارف الفن هيوصل لفين بعد كده» هاني شاكر: «مغنو المهرجانات يتباهون بجهلهم.. مش عارف الفن هيوصل لفين بعد كده»

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انتقد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حفلات الساحل الشمالي، قائلا: «ما يحدث في الساحل الآن لا يصدقه عقل.. حفلات الساحل خرجت عن المعقول والمنطق».

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»: «عند مقارنة حفلات الساحل بحفلات القلعة أشعر بحالة استغراب.. رواد الساحل يساهمون في نشر أغاني المهرجانات».

وأضاف: «مغنو المهرجانات يتباهون بجهلهم.. مش عارف الفن هيوصل لفين بعد كده».

وأشار إلى أن إصرار الطبقات الراقية في الساحل الشمالي على نوعية حفلات المهرجانات علامة استفهام كبيرة بالنسبة له.

المصرى اليوم

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