أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير نفط العراق: سياسة أوبك+ لزيادة إنتاج النفط تدريجيا ستساعد في استقرار الأسواق

Print
وزير نفط العراق: سياسة أوبك+ لزيادة إنتاج النفط تدريجيا ستساعد في استقرار الأسواق وزير نفط العراق: سياسة أوبك+ لزيادة إنتاج النفط تدريجيا ستساعد في استقرار الأسواق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار اليوم الأربعاء إن سياسة أوبك+ لزيادات تدريجية في إنتاج الخام ستساعد في استقرار أسواق النفط العالمية.

وقال عبدالجبار في بيان إن العراق يدعم جميع الاتفاقات داخل مجموعة أوبك+ التي تساعد في استقرار سوق النفط، مضيفا أن تحالف الدول المنتجة للخام سيواصل مراقبة الأسواق للتعاطي مع أي متغيرات في العرض والطلب.

وفي وقت سابق اليوم، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وفي مقدمتهم ، على التمسك بسياستهم الحالية لزيادات تدريجية في إنتاج النفط، على الرغم من تعديل صعودي لتوقعاتهم للطلب للعام 2022 واستمرار الضغوط الأمريكية لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زار 40 دولة وكرمه الرئيس بوتين.. حكاية مهندس مصري مقيم في روسيا

زار 40 دولة وكرمه الرئيس بوتين.. حكاية مهندس مصري مقيم في روسيا

وزير الرياضة يشارك فى المنتدى الدولي للرياضة بروسيا ويشيد بدعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية

وزير الرياضة يشارك فى المنتدى الدولي للرياضة بروسيا ويشيد بدعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية

وزير الرياضة يصل روسيا للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي التاسع «روسيا دولة الرياضة»

وزير الرياضة يصل روسيا للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي التاسع «روسيا دولة الرياضة»

روسيا حول الاعتراف بحكومة «طالبان» في أفغانستان: سنتابع خطواتها الأولى

روسيا حول الاعتراف بحكومة «طالبان» في أفغانستان: سنتابع خطواتها الأولى