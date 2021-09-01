بدء إنشاء وحدة مرور بمدينة بيلا

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أعلن جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، الأربعاء، عن البدء في إنشاء وحدة مرور بيلا علي مساحة 8400 م بناحية كوم حمامو.

وتم تسليم الموقع إلي مديرية الإسكان ومقاول العملية لبدء العمل داخلها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للارتقاء بالمشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين.

وقال ساطور إن محافظ كفر الشيخ، أصدر القرار رقم (430) لسنة 2020 لتخصيص قطعة أرض علي مساحة 8400 م، بمنطقة كوم حمامو علي جزء من مصنع تدوير القمامة بالمدينة، لإقامة وحدة مرور تخدم أهالى مركز ومدينة بيلا، مشيرًا إلي أنه تم استخراج كافة التراخيص والقرارات اللازمة وتذليل كافة المعوقات لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية للوحدة.