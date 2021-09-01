وكيل «صحة الغربية» يوجه بمتابعة مراكز استقبال الراغبين في السفر لتلقي لقاح كورونا

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شدد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على متابعة المراكز الطبية على مستوى المحافظة والمخصصة لاستقبال المواطنين الراغبين في السفر لتلقى لقاح فيروس كورونا، والشهادة الصحية المعتمدة التي تفيد تلقيه اللقاح، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المواطنين والفريق الطبي، وتوفير أماكن انتظار للتسهيل عليهم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هناك فرق متنقلة يتم توجيهها حسب الاحتياج، لمنع التكدس بالمراكز الطبية الثابتة إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لراغبي السفر لتقديم كافة الخدمات، والتيسير على المواطنين.