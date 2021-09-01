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وزير الدفاع الإسرائيلي: لدى جنودنا الدعم الكامل لتحييد أي شخص ينوي المساس بهم

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وزير الدفاع الإسرائيلي: لدى جنودنا الدعم الكامل لتحييد أي شخص ينوي المساس بهم وزير الدفاع الإسرائيلي: لدى جنودنا الدعم الكامل لتحييد أي شخص ينوي المساس بهم

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، مساء اليوم الأربعاء، إن جنود جيش بلاده لديهم الدعم الكامل لتحييد أي شخص «لديه الوسائل والنية للمساس بهم»، وفقا للأوامر.

كان غانتس يعلق على وفاة قناص إسرائيلي متأثرا بإصابته بطلق ناري على الحدود مع قطاع غزة الأسبوع الماضي، حسب ما أفاد به موقع «واللا» العبري.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: «ينخرط الجيش الإسرائيلي في مهام عملياتية كل يوم، وفي كل ساعة، وهو هيئة تعتبر ثقافة التحقيقات فيها من أفضل الهيئات في إسرائيل وفي العالم».

وأضاف: «أثق برئيس الأركان وقائد القيادة (الجنوبية) وكل من سيعرف كيفية استخلاص الدروس المطلوبة بأكبر قدر من العمق والشفافية من جميع الجوانب».

وتابع: «أود أن أؤكد أن جنود الجيش الإسرائيلي يتمتعون بالدعم الكامل للعمل على تحييد أي شخص لديه الوسائل والنية للمساس بهم ووفقا للأوامر».

المصرى اليوم

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