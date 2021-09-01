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مدرب سباحة أطفال يكشف فوائدها للرضع: «بتحافظ على صحه الجسم وبتقوى المناعة»

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مدرب سباحة أطفال يكشف فوائدها للرضع: «بتحافظ على صحه الجسم وبتقوى المناعة» مدرب سباحة أطفال يكشف فوائدها للرضع: «بتحافظ على صحه الجسم وبتقوى المناعة»

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انتتشرت في الآونة الأخيرة مدارس تعليم السباحة للرضع والأطفال حديثى الولادة، وسط تعجب الكثير من هذه المدارس وكثرة التساؤلات حول كيفية تعليم الأطفال الرٌضع يصعب أحيانا على الكبار والبالغين تعلمها.

وقال محمد الزغوي، مدرب سباحة شاب من مدينة دمنهور، إنه «نبدأ مع الأطفال من عمر شهرين وليس قبل ذلك حتى لا يتأثروا بالكلور الموجود في مياه حمامات السباحة، وكذلك حتى تتحمل أجسادهم المسكات التي نستخدمها في تعليمهم».

وقال في تصريحات صحفية، أنه «في البداية أولياء الأمور يكونون في حالة قلق لنزول أولادهم المياه ولكن عندما يحضرون تمرين واتنين وبيشوف أسلوب التدريب والأمان فيه وتفاعل الطفل واستجابته وسعادته، بيطمن».

وذكر أنت السباحة هي الرياضة الوحيدة التي تصلح للرضع، لا توجد رياضة أخرى يمكن تطبيقها مع هذا السن، ولها العديد من الفوائد التي تنعكس على الطفل بدنيًا وصحيًا.

وأضاف الزغوي، خريج كلية التربية الرياضية، جامعة الأزهر، أنه عمل مدرب سباحة منذ كنت في الفرقة الثانية بالجامعة، وحصلت على دورات على يد مدربين روس لاحتراف هذا التخصص«.

وذكر أن «السباحه مش بس ليها فوائد بدنيه وبتحافظ على صحه الجسم وبتقوى المناعة، كمان من تمرين السباحه طفلك بيكتسب مهارات شخصية كتيرة».

في السياق، قالت والدة الطفل آسر مهران، إن ابنها بدأ التدريب في عمر السنة ونصف، وأنها تؤمن بالفكرة ولكنها تأخرت بسبب ، مشيرًا إلى أن التجربة مثيرة، وليست سهلة على أي أم، ولكن «الأمهات أصبحن لديهن إيمان بأهمية الرياضة من الصغر».

فيما قالت والدة الطفل ياسين، إن طفلها بدأ التدريب منذ إتمامه شهرين وساهم التدريب في زيادة قدرته الاستيعاب.

مدرب سباحة الأطفال محمد الزغوي
مدرب سباحة الأطفال محمد الزغوي
محمد الزغوي أثناء تدريبة للأطفال
أطفال يحصلون على شهادةفي تدريب محمد الزغوي

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