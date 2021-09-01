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المطرب عمرو اليماني يكشف تفاصيل أعماله الفترة المقبلة

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المطرب عمرو اليماني يكشف تفاصيل أعماله الفترة المقبلة المطرب عمرو اليماني يكشف تفاصيل أعماله الفترة المقبلة

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قال المطرب عمرو اليماني، إنه قام بإعداد أغنية «ملكة جمال الكون»، وأغنية أخرى تسمى بـ«الراعي الرسمي»، مشيرًا إلى أنه يسعى لتقديم أغنية تتماشى مع احتياجات السوق الفترة الحالية.

وتابع «اليماني»، خلال لقائه مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، في برنامج «أوفر ويت»، المذاع على قناة «mix»، مساء الأربعاء: «هغني حاجة شبه المهرجانات الفترة اللي جاية، الغناء دلوقتي إزاي نفرح الناس».

ولفت إلى أنه يعشق الكثير من الأغاني خاصة أغنية «ألف ليلة» لأم كلثوم، معقبًا: «الأغاني دي مش هيتعمل زيها تاني، أنا لما بغنيها بتمزج منها».

المصرى اليوم

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