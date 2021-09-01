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انطلاق منافسات الفترة المسائية لليوم الاول لبطولة العالم للدراجات

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انطلاق منافسات الفترة المسائية لليوم الاول لبطولة العالم للدراجات انطلاق منافسات الفترة المسائية لليوم الاول لبطولة العالم للدراجات

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إنطلقت منافسات الفترة المسائية لليوم الاول لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها بمضمار الدراجات باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح .

وتشهد الفترة المسائية مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين المكون من :يوسف السيد ، خالد علام ومهاب عزيز في تصفيات الاسبرنت لفرق الرجال .

وتشهد الفترة المسائية اقامة منافسات تصفيات سباقي الاسبرنت لفرق السيدات والرجال ، وذلك قبل حفل الافتتاح الذي ينطلق في تمام الساعة السادسة مساءا ً .

ويلي حفل الافتتاح اقامة نهائي سباق الاسكراتش 7.5 كم سيدات ، يليه اقامة منافسات الدور الاول لسباقي الاسبرنت لفرق الرجال والسيدات ، ثم تسليم جوائز الفائزين في نهائي الاسكراتش 7.5 كم سيدات ، وبعده يقام الدور الاول لسباق المطاردة الفرقية للرجال ، ويختتم اليوم الاول بنهائي سباقي المطاردة الفرقية للسيدات والرجال وتسليم جوائز الفائزين بالسباقين .

المصرى اليوم

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