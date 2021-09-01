انطلاق منافسات الفترة المسائية لليوم الاول لبطولة العالم للدراجات

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

إنطلقت منافسات الفترة المسائية لليوم الاول لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر بمضمار الدراجات باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتشهد الفترة المسائية مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين المكون من :يوسف السيد ، خالد علام ومهاب عزيز في تصفيات الاسبرنت لفرق الرجال .

وتشهد الفترة المسائية اقامة منافسات تصفيات سباقي الاسبرنت لفرق السيدات والرجال ، وذلك قبل حفل الافتتاح الذي ينطلق في تمام الساعة السادسة مساءا ً .

ويلي حفل الافتتاح اقامة نهائي سباق الاسكراتش 7.5 كم سيدات ، يليه اقامة منافسات الدور الاول لسباقي الاسبرنت لفرق الرجال والسيدات ، ثم تسليم جوائز الفائزين في نهائي الاسكراتش 7.5 كم سيدات ، وبعده يقام الدور الاول لسباق المطاردة الفرقية للرجال ، ويختتم اليوم الاول بنهائي سباقي المطاردة الفرقية للسيدات والرجال وتسليم جوائز الفائزين بالسباقين .