أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المشرف الفني لألعاب القوى لـ"سبق": إنجاز "القرشي" هو الأصعب.. وتكريم وزير الرياضة دافع لنا

Print
المشرف الفني لألعاب القوى لـ"سبق": إنجاز "القرشي" هو الأصعب.. وتكريم وزير الرياضة دافع لنا المشرف الفني لألعاب القوى لـ"سبق": إنجاز "القرشي" هو الأصعب.. وتكريم وزير الرياضة دافع لنا
بعد تحقيق الميدالية الخامسة في تاريخ المشاركات في الألعاب البارالمبية

المشرف الفني لألعاب القوى لـ

استطاع البطل عبدالرحمن القرشي إدخال الفرحة إلى قلوب السعوديين بعد إحرازه الميدالية البرونزية في سباق 100 متر كراسي متحركة، وذلك في دورة الألعاب البارالمبية، المقامة حاليًا في طوكيو في اليابان.

الإنجاز الكبير الذي تحقق، والميدالية الأولى في طوكيو 2020 للبعثة السعودية، كان خلفهما رجال واجهوا الكثير من الصعوبات. ويوضح ناصر القحطاني، المشرف الفني للمنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، في تصريح إلى "سبق" الصعوبات التي واجهت الفريق البارالمبي المشارك، وجعلت من ذلك الإنجاز هو الأصعب: "هذا الإنجاز هو الأصعب بسبب جائحة كورونا، والتوقف عن التدريبات، وكذلك القيود التي وُضعت بعدم السفر والمشاركات في الكثير من البطولات، ولكن الحمد لله بالاستعداد منذ فترة كان هذا نتيجة الإعداد الجيد".

وأضاف: "الإنجاز جاء بمتابعة من وزير الرياضة، وكذلك الدعم الكبير الذي نتلقاه من اللجنة البارالمبية السعودية".

وتفاعل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مع إنجاز "القرشي" سريعًا؛ فكتب على حسابه في "تويتر": "سيتم تكريم بطلنا البارالمبي عبدالرحمن القرشي بجائزة الميدالية البرونزية وقدرها (مليون ريال) نظير تميُّزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن في دورة الألعاب البارالمبية".

ويعلق "القحطاني" على التكريم بقوله: "تكريم وزير الرياضة هو تكريم لنا، ودافع لجميع اللاعبين بتقديم الأفضل، ورفع عَلَم هذا البلد في جميع المحافل الدولية".

وتعد ميدالية "القرشي" الخامسة في تاريخ المشاركات السعودية في دورات الألعاب البارالمبية، بعد ميداليتين ذهبية وفضية في دورة بكين 2008، وميدالية فضية في لندن 2012، وأخرى برونزية في ريو دي جانيرو 2016.

وتشارك السعودية هذا العام بثمانية (8) لاعبين في (ألعاب القوى - الفروسية - كرة الطاولة). وتعود أولى المشاركات السعودية في دورة الألعاب البارالمبية إلى دورة عام 1996 التي أُقيمت في أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين

عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين

السعودية: نأمل في أن تسهم حكومة أفغانستان الجديدة في تحقيق الاستقرار

السعودية: نأمل في أن تسهم حكومة أفغانستان الجديدة في تحقيق الاستقرار

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

سفارة المملكة بواشنطن: السعودية تكرر دعمها لرفع السرية الكامل عن وثائق 11 سبتمبر لإنهاء مزاعم علاقتها بالهجمات

سفارة المملكة بواشنطن: السعودية تكرر دعمها لرفع السرية الكامل عن وثائق 11 سبتمبر لإنهاء مزاعم علاقتها بالهجمات