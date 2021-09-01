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انتقد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك الأسبق، مسؤولي نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب الموافقة على عودة حمدي النقاز، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

‏وكتب أحمد عيد عبدالملك، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» :«لا يوجد عاقل يريد عودة النقاز، لاعب حصل على حكم ضد النادي بورقة طلب الحصول عليها لتقديمها للمدرسة التي تتعلم بها ابنته وليس له مستحقات متأخرة».

وأضاف: «النقاز اشتكى الزمالك وليس من حقه أصلا أي أموال، بخلاف أن الزمالك يملك لاعبا محترفا في نفس المركز وانسجم مع الفريق».

وأشار: «لا تحدثوني عن المستحقات المالية لأنه بالطبع سيحصل على أمواله حين يلعب للفريق وقد لا نستفيد منه».

ووصل حمدي النقاز، إلى القاهرة مساء الأربعاء، لعقد جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء، لبحث إمكانية عودته للفريق بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي، وكذلك للحديث حول مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

يذكر أن النقاز، قد هرب من فريق الزمالك منذ موسمين بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة ثلاثة أشهر.