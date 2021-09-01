وزير الدفاع الأمريكي: أنهينا أكبر عملية إجلاء جوي للمدنيين في تاريخنا

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده أنهت أكبر عملية إجلاء جوي للمدنيين في التاريخ الأمريكي، موجها الشكر لعسكرييه على شجاعتهم.
وفي مؤتمر صحفي من مقر وزارة الدفاع، قال أوستن: "تمكنا من إجلاء 6000 أمريكي من كابول وأكثر من 124 ألفا من المدنيين إلى جانب حلفائنا وقد فعلنا كل ذلك وسط انتشار جائحة وفي مواجهة تهديدات خطيرة ومتنامية"، معتبرا أن "عملية الإجلاء كانت إنجازا هائلا ليس فقط للجيش الأمريكي ولكن أيضا لجيوش حلفائنا وشركائنا".
وقال: "ندخل فصلا جديدا ستقود خلاله الدبلوماسية جهود الإجلاء من أفغانستان، وسنواصل التصدي للإرهاب أينما كان وسنعمل على تثبيت الاستقرار في المنطقة"، معلنا أنه سيزور الخليج الأسبوع المقبل لـ"تقديم الشكر لشركائنا على دعمهم وعلى المساعدة في إنقاذ المدنيين الأفغان وإيوائهم".
وأضاف: "بصفتي وزيرا ومحاربا مخضرما في حربنا الأفغانية، كانت أفكاري مع الأمريكيين الشجعان الذين وقفوا للخدمة بعد أن هاجمتنا القاعدة في 11 سبتمبر 2001. قلبي مع عائلاتهم وأحبائهم وأصدقائنا وحلفائنا ومواطنينا الذين خسروا حياتهم أو تغيرت إلى الأبد، على مدى 20 عاما من الحرب".
وتابع قائلا: " بعد الفحص الدقيق والتدقيق الأمني، سيأتي بعض الأفغان الشجعان ليعيشوا حياة جديدة مع عائلاتهم في أمريكا"، متوجها إلى الجنود الأمريكيين وعائلاتهم بالقول: "شكرا لكل من خدم في هذه الحرب، انتم أعظم ما نملكه، أنتم رجالا ونساء الذين تطوعوا للحفاظ على سلامتنا".