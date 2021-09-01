أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: أنهينا أكبر عملية إجلاء جوي للمدنيين في تاريخنا

Print
وزير الدفاع الأمريكي: أنهينا أكبر عملية إجلاء جوي للمدنيين في تاريخنا وزير الدفاع الأمريكي: أنهينا أكبر عملية إجلاء جوي للمدنيين في تاريخنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده أنهت أكبر عملية إجلاء جوي للمدنيين في التاريخ الأمريكي، موجها الشكر لعسكرييه على شجاعتهم.

وفي مؤتمر صحفي من مقر وزارة الدفاع، قال أوستن: "تمكنا من إجلاء 6000 أمريكي من كابول وأكثر من 124 ألفا من المدنيين إلى جانب حلفائنا وقد فعلنا كل ذلك وسط انتشار جائحة وفي مواجهة تهديدات خطيرة ومتنامية"، معتبرا أن "عملية الإجلاء كانت إنجازا هائلا ليس فقط للجيش الأمريكي ولكن أيضا لجيوش حلفائنا وشركائنا".

وقال: "ندخل فصلا جديدا ستقود خلاله الدبلوماسية جهود الإجلاء من أفغانستان، وسنواصل التصدي للإرهاب أينما كان وسنعمل على تثبيت الاستقرار في المنطقة"، معلنا أنه سيزور الخليج الأسبوع المقبل لـ"تقديم الشكر لشركائنا على دعمهم وعلى المساعدة في إنقاذ المدنيين الأفغان وإيوائهم".

وأضاف: "بصفتي وزيرا ومحاربا مخضرما في حربنا الأفغانية، كانت أفكاري مع الأمريكيين الشجعان الذين وقفوا للخدمة بعد أن هاجمتنا القاعدة في 11 سبتمبر 2001. قلبي مع عائلاتهم وأحبائهم وأصدقائنا وحلفائنا ومواطنينا الذين خسروا حياتهم أو تغيرت إلى الأبد، على مدى 20 عاما من الحرب".

وتابع قائلا: " بعد الفحص الدقيق والتدقيق الأمني، سيأتي بعض الأفغان الشجعان ليعيشوا حياة جديدة مع عائلاتهم في أمريكا"، متوجها إلى الجنود الأمريكيين وعائلاتهم بالقول: "شكرا لكل من خدم في هذه الحرب، انتم أعظم ما نملكه، أنتم رجالا ونساء الذين تطوعوا للحفاظ على سلامتنا".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد