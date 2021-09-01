وزير الدفاع الأمريكي: أنهينا أكبر عملية إجلاء جوي للمدنيين في تاريخنا

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده أنهت أكبر عملية إجلاء جوي للمدنيين في التاريخ الأمريكي، موجها الشكر لعسكرييه على شجاعتهم.

وفي مؤتمر صحفي من مقر وزارة الدفاع، قال أوستن: "تمكنا من إجلاء 6000 أمريكي من كابول وأكثر من 124 ألفا من المدنيين إلى جانب حلفائنا وقد فعلنا كل ذلك وسط انتشار جائحة وفي مواجهة تهديدات خطيرة ومتنامية"، معتبرا أن "عملية الإجلاء كانت إنجازا هائلا ليس فقط للجيش الأمريكي ولكن أيضا لجيوش حلفائنا وشركائنا".