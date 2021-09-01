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فرق التطعيم المنزلي بصحة السويس تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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فرق التطعيم المنزلي بصحة السويس تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا فرق التطعيم المنزلي بصحة السويس تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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تواصل عمل فرق التطعيم المنزلي بصحة السويس للوصول لكافة الاماكن في مختلف احياء المحافظة، والمرور على المواطنين الذين سجّلوا بياناتهم في للينك وزارة الصحه لتلقي لقاح بالمنازل لتطعيم غير القادرين على الحركة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك تيسيرًا على أهالينا من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من المرضى غير القادرين على الحركة بصعوبة الوصول للمراكز لتلقي التطعيم، وذلك تحت إشراف الدكتورة عزة شبل، مدير الرعاية الأولية، والمسئول عن برنامج اللقاح المنزلي.

وبحسب بيان، الأربعاء، جاء ذلك تتفيذآ لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس.

المصرى اليوم

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