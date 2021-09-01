أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الأوقاف»: النبي تحدث عن تجديد الخطاب الديني منذ بداية الدعوة ()

Print
«الأوقاف»: النبي تحدث عن تجديد الخطاب الديني منذ بداية الدعوة (فيديو) «الأوقاف»: النبي تحدث عن تجديد الخطاب الديني منذ بداية الدعوة ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اهتم ببناء الأئمة عبر دورات تدريبية ترسخ الفكر الوسطي.

وتابع عبدالعزيز، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «وزارة الأوقاف تحقق نقلة غير مسبوقة عبر الدورات التي جهزت الإمام المفكر كي يكون منفتحا على تطبيق النص القرآني والحديث الشريف وفقا للعصر الحالي»، مشيرا إلى أن الإمام المفكر عليه دور كبير في بناء جيل وسطي.

من جانبه قال الدكتور أيمن أبوعمر، مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، إن التفسير هو العلاقة بين العقل والنص وفقا لفهم الواقع المعاصر، مضيفا: «البعض يخشى من لفظة تجديد، والبسطاء يرددون عبارة هتجيبوا دين جديد، والحقيقة أن النبي تحدث عن التجديد منذ بداية الدعوة وقال إن الله يبعث من يجدد دين الأمة كل 100 عام».

وأضاف: «أي دعوة تنحرف نحو التخريب والقتل ليست من الشرع، ومن الأمثلة على التجديد اقتراح عمر بن خطاب على سيدنا أبوبكر، بإلغاء سهم الزكاة المخصص للمؤلفة قلوبهم رغم وجود نص قرآني بها، لتغير العصر».

وأكد أبوعمر أن التفسير يختلف تبعا لتغير الأزمة والأشخاص القائمة على عملية التفسير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

احتيال زوج .. سلمى أنجبت طفلين واكتشفت أن قسيمة الزواج مزيفة (فيديو)

احتيال زوج .. سلمى أنجبت طفلين واكتشفت أن قسيمة الزواج مزيفة (فيديو)

سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو)

سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو)

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية