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قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اهتم ببناء الأئمة عبر دورات تدريبية ترسخ الفكر الوسطي.

وتابع عبدالعزيز، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «وزارة الأوقاف تحقق نقلة غير مسبوقة عبر الدورات التي جهزت الإمام المفكر كي يكون منفتحا على تطبيق النص القرآني والحديث الشريف وفقا للعصر الحالي»، مشيرا إلى أن الإمام المفكر عليه دور كبير في بناء جيل وسطي.

من جانبه قال الدكتور أيمن أبوعمر، مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، إن التفسير هو العلاقة بين العقل والنص وفقا لفهم الواقع المعاصر، مضيفا: «البعض يخشى من لفظة تجديد، والبسطاء يرددون عبارة هتجيبوا دين جديد، والحقيقة أن النبي تحدث عن التجديد منذ بداية الدعوة وقال إن الله يبعث من يجدد دين الأمة كل 100 عام».

وأضاف: «أي دعوة تنحرف نحو التخريب والقتل ليست من الشرع، ومن الأمثلة على التجديد اقتراح عمر بن خطاب على سيدنا أبوبكر، بإلغاء سهم الزكاة المخصص للمؤلفة قلوبهم رغم وجود نص قرآني بها، لتغير العصر».

وأكد أبوعمر أن التفسير يختلف تبعا لتغير الأزمة والأشخاص القائمة على عملية التفسير.