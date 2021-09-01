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«الأوقاف»: السواك وسيلة وليس غاية.. واستخدام الفرشاة سنة

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«الأوقاف»: السواك وسيلة وليس غاية.. واستخدام الفرشاة سنة «الأوقاف»: السواك وسيلة وليس غاية.. واستخدام الفرشاة سنة

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قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن البعض يخلط في تفسير النص القرآني بين ما يخص العبادات وأعمال العباد.

وقال عبدالعزيز، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «من أمثلة الخلط حديث السواك، فهو وسيلة لتنظيف الفم، ومع تغير العصر يجب التعامل معه كوسيلة وليس غاية، لذلك تطبيق السنة هنا يشمل استخدام أي وسيلة أخرى كفرشاة الأسنان لتنظيف الفم».

وأشار عبدالعزيز إلى أن رجال الدين ليسوا منغلقين على أنفسهم كما كان يحدث في الماضي، لذلك لا يحدث صدام مع المفكرين والأدباء.

وحول مواجهة الفكر المتطرف، قال الدكتور أيمن أبوعمر، مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، إن الوزارة خصصت 50 مدرسة للواعظات لنشر الفكر الديني الوسطي بين السيدات، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارات التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة، والثقافة، فضلا عن ترجمة العديد من الكتب التي تدور حول مفهوم الدولة الوطنية، والعقل والنص، والهوية الوطنية في زمن العولمة.

وأشار إلى أن الوزارة تترجم خطبة الجمعة إلى 28 لغة، إضافة إلى ترجمتها بلغة الإشارة.

المصرى اليوم

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